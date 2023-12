De Vrij en Wijnaldum genoemd bij Feyenoord: 'Geven het elftal een boost'

Feyenoord heeft in de afgelopen transferperiode gedacht aan spelers als en . De twee voormalig Feyenoord-spelers konden in de afgelopen zomer een transfer maken en er is gesproken over een terugkeer van het duo in De Kuip, maar uiteindelijk kwamen ze niet naar Rotterdam-Zuid.

In de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad wordt de situatie besproken van Feyenoord, dat voornamelijk spelers moet halen van een lager niveau, in plaats van spelers van een hoger niveau – zoals Arne Slot graag wil. “Slot zegt altijd: daar gaat een opvolger mee aan de haal”, begon journalist Mikos Gouka over de financiële situatie in De Kuip.

“Maar Slot heeft wel de hoop gehad dat ze zouden zeggen: we halen een speler van vijftien miljoen euro, die we ook nog in de salarishuishouding kunnen impassen”, vervolgde Gouka. “Ze hebben ook aan De Vrij – die had nog niet bijgetekend bij Internazionale – en Wijnaldum – die speelt nu in de woestijn – gedacht. Dat soort spelers kunnen met hun ervaring en klasse het elftal een boost geven”, wist de journalist.

“Maar het moet in de salarishuishouding passen. Wijnaldum had moeten zeggen: 'Ik heb zoveel geld verdiend, ik teken voor een paar jaar en ga daarna wat binnen Feyenoord doen.' Maar uiteindelijk bleek het allemaal niet haalbaar”, aldus Gouka, die ook weet dat algemeen directeur Dennis te Kloese met Hirving Lozano heeft gebeld. “Hij wilde zes miljoen euro verdienen, maar dat bleek gewoon niet betaalbaar.” Uiteindelijk vertrok de buitenspeler naar PSV, waar zijn tijd een groot succes was.