Feyenoord hoeft voorlopig niet aan kampioenschap te denken na nederlaag tegen PSV

PSV heeft de afstand met Feyenoord vergroot naar tien punten door met 1-2 te winnen in Rotterdam. Na een tamme eerste helft moest het spektakel na de rust komen en dat gebeurde ook. Na iets meer dan een kwartier spelen in de tweede helft kwam PSV door een doelpunt van op 0-1 voorsprong. Niet veel later verdubbelden de Eindhovenaren de score door een kopbal van . De Feyenoorders maakten het toch nog spannend door een doelpunt van , maar baten mocht het niet meer.

De belangen waren voorafgaand aan deze wedstrijd groot. Feyenoord moest winnen om in het spoor van PSV te blijven. De achterstand was 7 punten en bij een overwinning van de Rotterdammers zal het 4 punten worden. Beide ploegen speelden deze week ook nog in de Champions League. De ploeg van Arne Slot werd dinsdag uitgeschakeld door met 1-3 te verliezen van Atlético Madrid. De Eindhovenaren kenden een groot succes op woensdagavond. Na een spectaculaire comeback tegen Sevilla werd met 2-3 gewonnen en overwinterde het team van Peter Bosz zelfs in de Champions League.

In de openingsfase van de wedstrijd zag je ook echt dat Feyenoord goed druk wilde zetten om snel een openingsdoelpunt te forceren, maar al heel snel werd die druk al minder voor PSV. De Eindhovenaren kwamen in de eerste helft ook niet echt in de problemen. De wedstrijd was erg slordig en eigenlijk had alleen Lutsharel Geertruida een aardige kans in de eerste helft. De rechtsback was helemaal mee naar voren gekomen en kreeg de bal van Calvin Stengs. De Oranje-international moest snel handelen en schoot met zijn linkervoet tegen de voeten van keeper Walter Benítez.

De tweede helft startte niet heel veel anders, maar na iets meer dan vijftien minuten spelen in het tweede bedrijf nam PSV afstand van Feyenoord. Uit een goede voorzet van Johan Bakayoko schoot Ismael Saibari de bal in de linkeronderhoek achter Justin Bijlow. De 0-1 was nog maar net gemaakt en de doelman Feyenoord moest alweer in actie komen. Uit wederom een voorzet van de Belgische flankspeler probeerde Luuk de Jong de goalie te verschalken met een omhaal, maar een doelpunt werd het niet door een goede redding. Uit de corner kon PSV wel scoren door een kopbal van Boscagli. Joey Veerman legde de bal panklaar op het hoofd van de Fransman en Feyenoord kon de bal voor de tweede keer deze wedstrijd uit het netje halen.

Lange tijd leek het erop dat PSV deze score nog verder ging uitbreiden, want niet lang na de treffers kreeg Saibari nog een kans. Een goede redding van Bijlow voorkwam een doelpunt van de Eindhovenaren. Feyenoord kon daardoor nog licht hoop houden op een resultaat en met een doelpunt van Giménez werd die hoop alleen maar groter. De Mexicaan kreeg de bal van een teamgenoot, sneed naar binnen en hiel hard uit door het midden. Het leek een houdbare bal voor de doelman van PSV, maar toch kwam de bal in het net en stond het 1-2.

Ondanks pogingen van Giménez en een grote kans op het einde van Mats Wieffer bleef het 1-2 in Rotterdam en wordt het gat met PSV tien punten. Voorlopig hoeft Feyenoord nog niet aan een kampioenschap te denken en blijven de Eindhovenaren doorstomen in een geweldige week voor de club na het bereiken van de volgende ronde in de Champions League.