Feyenoord moet het op 24 januari doen zonder belangrijke middenvelder

Feyenoord moet het de komende tijd doen zonder . De middenvelder is opgenomen in de definitieve selectie van Algerije voor de Afrika Cup. Dit houdt in dat Zerrouki de eerste Feyenoord-wedstrijden van 2024 zal moeten missen.

De middenvelder zal ten minste drie wedstrijden niet van de partij zijn bij de Rotterdammers. Zerrouki ontbreekt in de competitie in ieder geval tegen NEC (14 januari) en Vitesse (21 januari). Ook het bekerduel tegen de winnaar van PSV – FC Twente moet de Algerijn aan zich voorbij laten gaan.

Artikel gaat verder onder video

Mocht Algerije het ver schoppen in de Afrika Cup, kan Arne Slot nog langer geen beroep doen op de middenvelder. De Eredivisiewedstrijden tegen Twente, AZ en Sparta Rotterdam komen dan te vroeg. Algerije pakte in 2019 de eindzege op het Afrikaanse toernooi. Dit jaar is het land ingedeeld in een poule met Angola, Burkina Faso en Mauritanië.

Oud-RKC-speler Ahmed Touba is ook opgenomen in de definitieve selectie van de Algerijnen. De bekendste speler van Algerije is Riyad Mahrez. De Afrika Cup vindt plaats in Ivoorkust, en zal op 13 januari van start gaan. De finale wordt gespeeld op 11 februari.