Giménez hard aangepakt: 'Toen ik mijn shirt uitdeed, had ik overal blauwe plekken'

Feyenoord-spits zal de persoonlijke duels met niet snel vergeten. Giménez stond op 18 oktober jongstleden in een oefeninterland tussen Mexico en Duitsland tegenover de verdediger van Real Madrid, maar laatstgenoemde maakte er een allesbehalve vriendschappelijke ontmoeting van. Rüdiger deed er alles aan om het leven van de spits in die wedstrijd zuur te maken.

Als Giménez in een interview met het Algemeen Dagblad wordt gevraagd naar de drie verdedigers met wie hij in 2023 de mooiste persoonlijke duels heeft uitgevochten, noemt hij Chris Smalling (AS Roma), José María Giménez (Atlético Madrid) én Rudiger. Laatstgenoemde speelt sinds de zomer van 2022 bij Real Madrid. Feyenoord nam het in de groepsfase van de Champions League op tegen Atlético, maar niet tegen die andere topclub uit de Spaanse hoofdstad. Hoewel het ‘slechts’ een vriendschappelijke interland was, staan de duels met Rüdiger tijdens het treffen tussen Mexico en Duitsland (2-2) nog op het netvlies van Giménez gebrand.

“Dat niveau. Die strijd die je tegen deze jongens moet leveren. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt”, vertelt de topschutter van Feyenoord. Vooral Rüdiger maakte het hem dus erg lastig. “Toen ik mijn shirt uitdeed, had ik overal blauwe plekken van het knijpen en de huid omdraaien. Als ik hem af probeerde te houden, pakte hij de top van mijn vinger en draaide die om. Tot het gevoel dat hij breekt. En hij zat steeds dicht met zijn mond bij mijn oor en schreeuwde dan keihard. Lelele Lelele of zoiets. Het was echt een leerschool. Next level verdedigen. Ook tegen Smalling en Giménez moest ik het gevecht aangaan.”

Giménez kwam in de wedstrijden tegen AS Roma, Atlético Madrid en Mexico niet tot scoren, waar hij de ballen in de Eredivisie ogenschijnlijk eenvoudig in het netje legt. “Als mensen redeneren dat wedstrijden waarin ik tegenover Smalling, Giménez en Rüdiger stond, aantonen dat ik juist nog meer tijd nodig heb in de Eredivisie, dan zou ik kunnen zeggen: misschien moet je meer tegen dat soort jongens spelen. Tegen Atlético in De Kuip werd ik helemaal ingekapseld door Witsel, Giménez en Hermoso. Als spits kun je dat niet veel, al kreeg ik wel één kans die erin had gemoeten.”