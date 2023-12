Fitheid van Feyenoord-speler openlijk in twijfel getrokken bij ESPN

Karim El Ahmadi en Kees Kwakman zijn twee dagen na de moeizame overwinning van Feyenoord op FC Volendam (3-1) kritisch op . Volgens de twee analisten van ESPN zag de centrumverdediger van Feyenoord er niet goed uit bij het doelpunt van FC Volendam.

“Voor de wedstrijd dacht je dat Feyenoord er wel overheen zou gaan. Bij Feyenoord vond ik het heel matig”, blikt El Ahmadi zaterdagavond in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN terug op Feyenoord - FC Volendam. “Er waren veel spelers die ondermaats speelden. Spelers die we voorheen altijd bewierookten, maar nu echt heel slecht waren. Trauner bijvoorbeeld.”

Artikel gaat verder onder video

El Ahmadi licht het doelpunt uit dat FC Volendam na 31 minuten voetballen wist te maken. Trauner werd in de eigen zestien kinderlijk eenvoudig uitgekapt door Lequincio Zeefuik, die vervolgens de 1-1 op het scorebord zette “Voorheen was Trauner heel sterk in de één tegen één-duels. Trauner wordt heel makkelijk uitgespeeld bij de goal. Dit mag eigenlijk niet gebeuren”, aldus El Ahmadi.

Ook Kwakman constateert dat de 31-jarige Oostenrijkse verdediger niet in zijn beste vorm verkeert. De oud-speler van onder meer FC Volendam en NAC Breda trekt de fitheid van Trauner openlijk in twijfel. “Hij is net wat minder dan hij was. Misschien heeft zijn fysieke gesteldheid ermee te maken. Hij loopt al een tijdje te tobben met zijn knie. Hij kan geen drie wedstrijden per week spelen. Ik vind dit ook wel een moeilijke situatie voor een verdediger – een één op één-situatie – maar hij gokt hier. En dat hebben we hem eigenlijk niet vaak zien doen”, aldus Kwakman.