Genee sprak met Ajacied: 'Hij vindt het spannend en is zenuwachtig'

heeft wederom weinig indruk achter weten laten in het shirt van Ajax. De rechtsback, die dit seizoen al vaker het mikpunt was van kritiek, viel tegen Olympique Marseille (4-3 nederlaag) door de mand en is bij Vandaag Inside onderwerp van gesprek.

De van Viborg overgekomen rechtsback zag er een aantal keer niet al te best uit, zo stelden de analisten van Vandaag Inside. Pierre-Emerick Aubameyang zorgde met een prachtige omhaal voor de 3-2, maar Gaaei had meer kunnen doen om dat doelpunt te voorkomen, zo vindt men aan tafel. De Deen liet onnodig veel ruimte over, waardoor de Gabonees zijn geluk kon beproeven met een omhaal.

“Dit is een prachtige goal”, stelt René van der Gijp in eerste instantie. “Vaak hebben dit soort gasten nog wat flarden. Het is niet meer de Aubameyang van Dortmund, dat kun je ook niet verwachten, maar er blijft altijd nog wel wat over waardoor je wel kan zien dat hij wat kan.” Hélène Hendriks zoomde bij de goal dieper in op het spel van Gaaei en vond de Deen ‘niet heel gelukkig spelen’.

Wilfred Genee raakte onlangs nog in gesprek met de Ajacied en viel wat aan hem op. “Hij heeft best wel aardige wedstrijden gespeeld, maar dit keer was het niet veel. Ik denk echt dat het onzekerheid is. Ik heb hem toevallig gesproken zondag en dan merk je dat hij zenuwachtig is. Hij vindt het spannend”, zegt de presentator.