Deze Eredivisie-veldspeler miste in heel 2023 géén enkele minuut

Er zijn in 2023 tot dusverre 35 competitiewedstrijden gespeeld in de Eredivisie. Nog één keer komen de achttien ploegen in actie voor de winterstop. Go Ahead Eagles-rechtsback is de enige veldspeler in de Nederlandse competitie die dit jaar géén enkele minuut miste.

35 keer stond Deijl aan de aftrap voor een duel in de Eredivisie. Opvallend is dat hij nooit werd gewisseld en altijd de negentig minuten vol maakte. De Stentor zoomt dieper in op de rechtsback van Go Ahead Eagles. “What you see is what you get. Je kunt van hem op aan, hij laat je niet in de steek. Ook het elftal niet. Mats is een speler waar je er meer van wil hebben. Een fijn mens”, vertelt zaakwaarnemer Fred van der Hoorn.

Artikel gaat verder onder video

“Hij loopt niet in zeven sloten tegelijk. Hij heeft een goed stel hersenen. Een slimme jongen”, gaat de oud-voetballer verder. “Heeft hij een blessure, dan wil hij zo snel mogelijk aan de gang. Ik ben wel eens meegegaan naar hersteltrainingen bij de fysio’s en dan zie je dat ook. Hij leeft voor de sport”, vertelt broer Nils Deijl.

Vermoedelijk zal Mats Deijl zaterdagavond opnieuw aan de aftrap staan namens Go Ahead Eagles. De Deventenaren gaan om 18.45 uur op bezoek bij Excelsior. Go Ahead kent een geweldig seizoen, maar verloor de afgelopen twee wedstrijden. Excelsior wacht, op de gewonnen bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch (1-2) na, al acht Eredivisiewedstrijden op een overwinning.