PEC geeft IJsselderby in extremis uit handen in jubileumduel Van Polen

Go Ahead Eagles en PEC Zwolle hebben elkaar op gelijke hoogte weten te houden deze IJsselderby. Lang leek het een overwinning te worden voor de ploeg van Johnny Jansen door een doelpunt van , maar in de laatste minuut kregen de Deventenaren een penalty en werd het 1-1 door .

Go Ahead Eagles draait een uitstekend seizoen en stond voorafgaand aan het duel met PEC Zwolle op een knappe zesde plaats met dertig punten uit twintig wedstrijden. De gasten uit de hoofdstad van Overijssel doen het ook zeer behoorlijk dit seizoen, want de promovendus had vooraf 26 punten verzameld uit twintig wedstrijden. Beide ploegen wonnen hun laatste wedstrijd ook met 0-2. De Deventenaren deden dat bij hekkensluiter Vitesse en de Zwollenaren boekten in Rotterdam tegen Sparta een zege.

De wedstrijd begon met een vervelend moment, want in de eerste minuut gooide een supporter van Go Ahead Eagles een bekertje naar Bram van Polen, die een bijzonder jubileum vierde tegen de aartsrivaal. De 38-jarige verdediger speelde zijn vijfhonderdste wedstrijd namens de Blauwvingers, maar na het gooien van het betreffende bekertje werd de wedstrijd een minuut of vier stilgelegd. Na die break kwam er gelijk een grote kans voor de ploeg van trainer Rene Hake, want zijn ploeg kreeg een strafschop. Oliver Edvardsen werd weggestoken en ging om keeper Jasper Schendelaar heen, maar werd neergehaald. Scheidsrechter Dennis Higler kon niets anders doen dan een penalty geven. Victor Edvardsen ging achter de bal staan en schoot in de linkeronderhoek, maar daar lag ook de doelman van PEC Zwolle en dus kwam er geen goal.

Na deze gemiste strafschop had PEC Zwolle niet heel lang de tijd nodig om een goede kans te creëren. Younes Namli legde bal goed bij de tweede paal voor Eliano Reijnders, maar die schoot vanaf drie meter ver naast. Later leek de ploeg van Johnny Jansen zelfs op een 0-1 voorsprong te komen door een doelpunt van Lennart Thy uit een rebound van een goed schot van Davy van den Berg. De grensrechter vlagde al voor buitenspel en na lang kijken door de VAR werd dat ook bevestigd.

Waar er in de eerste helft al snel echt grote kansen kwamen, duurde dat in de tweede helft wat langer. De eerste echte grote kans in de tweede helft kwam in de 77e minuut voor Lennart Thy en dat was ook gelijk een doelpunt voor de Zwollenaren. Aanvoerder Bas Kuipers nam een bal slecht aan en daar kon de spits van PEC Zwolle van profiteren. De Duitser ging alleen op Jeffrey de Lange en klopte doelman met een stiftje. Dit doelpunt zorgde er gelijk voor dat er wat meer grote kansen kwamen, want vlak na de goal kreeg Go Ahead Eagles een kans met Victor Edvardsen, die de bal op de slof nam, maar Schendelaar op zijn weg vond met een goede redding.

Uiteindelijk leek het een overwinning te worden voor PEC Zwolle, maar in de 96e minuut kreeg Go Ahead Eagles nog een penalty door een handsbal van Sam Kersten. Na een VAR-check ging de bal naar de stip en kon de ploeg van Hake op een gelijke stand komen. Victor Edvardsen miste eerder deze wedstrijd al en dus mocht nu Deijl achter de bal gaan staan. De rechtsback had veel druk, maar schoot onder deze druk toch keurig in de linkeronderhoek raak.

Door dit gelijkspel blijft het verschil tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle vier punten. De Deventenaren staan nu op 31 punten en de Zwollenaren staan op 27 punten. Voor de Blauwvingers zou het gelijkspel het meest voelen als een verlies, want lang leek het op een overwinning uit te draaien.