Haaland ziet photoshop van zichzelf: 'Wtf, ik kan voor het eerst vandaag weer lachen'

kan weer lachen. De spits was zondag woest om een besluit van arbiter Simon Hooper in de kraker tussen Manchester City en Tottenham Hotspur (3-3), maar kan een dag later wel genieten van een photoshop die op sociale media de ronde doet.

Een grappenmaker bewerkte het wereldberoemde schilderij De Schreeuw, van de Noorse schilder Edvard Munch, zodat een razende Haaland te zien was. "Wtf, ik moet voor het eerst vandaag lachen", schrijft hij via X.

Artikel gaat verder onder video

Zondag tweette Haaland ook 'Wtf', maar toen was hij minder enthousiast. Hij was witheet doordat een veelbelovende aanval van Manchester City in de blessuretijd werd afgefloten door Hooper, die in plaats daarvan floot voor een eerdere overtreding op Haaland. De spits was alweer op de been en slaagde erin Jack Grealish weg te sturen, maar de arbitrage verzuimde voordeel te geven.

Volgens Manchester Evening News zou de tweet van Haaland een staartje kunnen krijgen. Het is denkbaar dat hij bestraft wordt voor zijn taal jegens de arbitrage - vermoedelijk in de vorm van een geldboete. De FA heeft nog niets gemeld over een mogelijk onderzoek naar de Noor.