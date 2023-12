Manchester City-spelers zijn witheet: veelzeggende reactie Haaland na enorme arbitrale blunder

Manchester City en Tottenham Hotspur hielden elkaar zondagavond in een uiterst vermakelijke topper weliswaar op een 3-3 gelijkspel, maar het zal na afloop toch vooral gaan over de opmerkelijke beslissing van Simon Hooper. Erling Haaland leek zijn ploeggenoot Jack Grealish in blessuretijd nog een enorme kans op de winnende te bezorgen, maar tot verbazing van (bijna) alles en iedereen in het Etihad Stadium floot de scheidsrechter voor een overtreding.

Liverpool boekte eerder op de zondag al een spectaculaire overwinning op Fulham (4-3), maar Manchester City en Tottenham Hotspur deden er qua spektakel nog een paar schepjes bovenop. Bij rust stond het 2-1 voor de regerend kampioen van Engeland. Tottenham Hotspur kreeg in de voorbije weken een aantal serieuze tikken te verwerken, maar bewees in het Etihad over desondanks een flinke portie veerkracht te beschikken. De Noord-Londenaren knokten zich eerst terug tot 2-2 en na de 3-2 van Grealish maakten ze op de valreep wederom gelijk.

Het leek niet bij 3-3 te blijven, want in blessuretijd stuurde Haaland Grealish nog op Tottenham Hotspur-doelman Guglielmo Vicario af. Daar leek het op althans. Scheidsrechter Hooper besloot echter om alsnog te fluiten voor een overtreding op Haaland, nadat hij eerst nog door liet spelen. De beslissing van Hooper zorgde voor veel woede bij de spelers van Manchester City. Zelfs goalie Ederson kwam zich beklagen bij de leidsman. Langs de lijn liet Pep Guardiola zijn ongenoegen blijken, maar de protesten van de thuisploeg haalden niets uit. Hooper had al gefloten en dat kon hij niet meer terugdraaien. Haaland heeft zijn frustraties nog geen plek kunnen geven. De doelpuntenmachine - tegen Tottenham Hotspur overigens niet trefzeker - komt op X met een veelzeggende reactie. 'Wtf', reageert hij op een herhaling van het moment in blessuretijd.

Er waren vervolgens nog wel wat minuten te gaan, maar gescoord werd er niet meer. Vooral Manchester City zal balen van het gelijkspel. Niet alleen omdat het een grote scoringskans werd ontnomen, maar ook omdat het over de hele wedstrijd gezien de betere ploeg was. Voor de winnaar van de treble in het afgelopen seizoen is het alweer het derde puntenverlies op rij. Na de gelijke spelen tegen Chelsea en Liverpool wist de formatie van Guardiola dus ook niet te winnen van Tottenham Hotspur. Arsenal is zodoende de grote winnaar van dit weekend. The Gunners wonnen zaterdag van Wolverhampton Wanderers (2-1) en gaan aan kop in de Premier League, al is de voorsprong op Liverpool en Manchester City respectievelijk slechts twee en drie punten.