Manchester City geeft zege in allerlaatste minuut uit handen in uiterst spectaculaire topper

Manchester City heeft zondagavond in het eigen Etihad Stadium zeer kostbaar puntverlies geleden in de belangrijke wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. In een zeer enerverend duel gaf de ploeg van Pep Guardiola de overwinning in de allerlaatste minuut van de wedstrijd uit handen: 3-3.

Door de uitstekende vorm van Arsenal in de Premier League kon Manchester City zich zondagavond eigenlijk geen puntverlies veroorloven in de Premier League. Het begon slecht voor de ploeg van Pep Guardiola tegen de Spurs, want Heung-Min Son zette de bezoekers al vroeg op voorsprong. De Zuid-Koreaan maakte echter kort daarna een eigen doelpunt, waarmee hij de stand gelijk trok.

Manchester City was de gevaarlijkste ploeg en kwam uiteindelijk ook na een half uur spelen op voorsprong. Het was Phil Foden die na een vloeiende aanval de bal achter Guglielmo Vicario, een van de betere doelmannen in het huidige Premier League-seizoen, schoot: 2-1. Het werd nog spannend toen de bezoekers via Giovani Lo Celso op gelijke hoogte kwamen, maar toen invaller Jack Grealish tien minuten voor tijd de 3-2 op het scorebord zette leek het beslist. Niets was minder waar, want in de allerlaatste minuut van de wedstrijd werd het toch nog gelijk. De Zweedse Dejan Kulusevski dompelde het EtIhad Stadium in rouw: 3-3.