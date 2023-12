Cultheld Peter Crouch krijgt publiek in Ally Pally op de banken

De Engelse cultheld Peter Crouch liet dinsdagavond zijn gezicht zien bij het WK darts in het Alexandra Palace (Ally Pally) in Londen. De oud-spits van onder meer Liverpool en Tottenham Hotspur zag daar onder meer Michael van Gerwen doorstoten naar de tweede ronde en kreeg zelf het publiek op de banken door meerdere biertjes in korte tijd te atten.

Crouch is inmiddels 42 maar hing pas in 2019 zijn voetbalschoenen aan de wilgen in het shirt van Burnley. Daarvoor speelde hij naast zijn periodes bij de Spurs en Liverpool ook voor clubs als Portsmouth, Aston Villa en Stoke City. In zijn loopbaan kwam de slungelachtige spits tot 106 doelpunten in 467 Premier League-wedstrijden en vertegenwoordigde hij de Engelse ploeg 42 keer, waarin hij goed was voor 22 treffers.

Zijn cultstatus verwierf hij onder meer met uitspraken over zijn vrouw, supermodel Abbey Clancy. Crouch kreeg ooit de vraag wat hij zou zijn geweest als hij geen profvoetballer zou zijn geworden, waarop het gortdroge antwoord luidde: "Maagd". Tegenwoordig neemt hij samen met zijn echtgenote, met wie hij vier kinderen heeft, wekelijk een goed beluisterde podcast op onder de titel The Therapy Crouch, waarin zij de luisteraar meenemen in alle ins en outs van hun leven inclusief hun 'complexe relatie'.