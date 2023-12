Henk Spaan zag zeldzame lichtpuntjes bij Ajax: ‘Rensch en hij waren een verademing’

Henk Spaan ziet in en twee lichtpuntjes bij het geplaagde Ajax. Over het algemeen heeft de opniemaker geen hoge pet op van de selectie van de Amsterdammers, maar het spel van Brobbey en Rensch kan hem wel bekoren, zo laat hij weten aan AjaxShowtime.

“Brobbey is gewoon een verademing en hetzelfde vind ik van Rensch. Hij is de laatste weken helemaal terug van de extreme vormcrisis die hij heeft gehad. In de slechte wedstrijden van Ajax was hij een van de spelers die overeind bleef”, begint de journalist. “Hij kan zowel centraal als op rechtsback spelen en hij combineert goed met Berghuis”, gaat hij verder.

Ook Branco van den Boomen is nog niet afgeschreven door Spaan. “Daar ben ik al heel lang fan van. Alleen er hoort een controleur naast hem, want anders zwemt hij ook. Bij Toulouse vormde hij met (Stijn, red.) Spierings een hele goede combinatie. Het was te gek geweest als Van den Boomen naast (Edson, red.) Álvarez had kunnen spelen”, vertelt hij.

Spaan zag in de eerste seizoenshelft vooral dieptepunten bij Ajax. In het interview met AjaxShowtime uit hij zijn kritiek op Kenneth Taylor en Benjamin Tahirovic. “Taylor kun je afschrijven voor het middenveld en hij kan beter een verrekijker meenemen. Dan kan hij het van veraf nog een beetje waarnemen. Tahirovic heb ik tegen Sparta en PEC totaal zien verzuipen. Hij is een hele jonge speler, misschien wordt het ooit nog wat, maar het leerproces hoort zich dan in het tweede elftal af te spelen”, zegt hij