Spaan: ‘Je kunt wel zeggen dat hij risico’s nam, maar ik vind het risico dat Ajax neemt groter’

Henk Spaan is van mening dat Ajax een groot risico neemt met het contract van . De verdediger is weliswaar pas zeventien jaar, maar dit seizoen niet weg te denken uit de Amsterdamse basiself en afgelopen donderdag in de thuiswedstrijd tegen AEK Athene in de Europa League bij afwezigheid van zelfs de aanvoerder. Spaan genoot in die wedstrijd van specifiek één actie van Hato.

“Normaliter zijn het aanvallende acties die blijven hangen”, schrijft Spaan in zijn column in Het Parool. Daarvoor had de sportjournalist ook kunnen kiezen. Hato speelde immers een belangrijke rol bij de 2-1 van Kenneth Taylor. De verdediger kreeg de bal naar zich toegespeeld, maar leek ‘m vervolgens iets te ver voor zich uit te spelen. De toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA hielden hun hart al vast voor een gevaarlijke Griekse tegenaanval, maar gelukkig voor hen behield Hato de bal. Hij speelde vervolgens de geheel vrijstaande Taylor aan in de zestien en de middenvelder schoot zijn ploeg naar een 2-1 voorsprong.

Maar het is dus niet de assist van Hato waarover Spaan zo te spreken is. “Donderdagavond was het de tackle van Hato op García in de 33ste minuut die ik nog steeds voor me zie. Hoe slaagt een jongen van zeventien erin op dit niveau een aanvaller in volle sprint de bal af te pakken om hem onder te dompelen in een ijskoud bad van vertwijfeling?”, vraagt Spaan zich bewonderend af. Het was voor de sportjournalist een volgend signaal dat Ajax haast moet maken met de contractverlenging van Hato, die in maart achttien kaarsjes uitblaast. Zijn verbintenis loopt nu nog tot de zomer van 2025. “Je kunt wel zeggen dat hij risico’s nam, maar ik vind het risico dat Ajax neemt groter, met een contract dat nog maar anderhalf jaar loopt. Voor zo’n voetballer”, aldus Spaan.

Spaan prijst Taylor

De columnist is eveneens lovend over Taylor. De middenvelder beleeft wederom een enerverend seizoen. De Johan Cruijff ArenA reageerde vorige maand nog enthousiast toen Taylor in de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion naar de kant gehaald. Het kan verkeren, want hij is inmiddels al een paar weken goed op dreef. Tegen AEK Athene had hij wel wat opstartproblemen, zag Spaan. “Na drie minuten gaf Taylor een bal weg op twintig meter van zijn doel. In de zeventiende minuut zag hij bij een doorbraak van Rota vooral diens rug. Iets meer dan een minuut later maakte hij een uitstekend doelpunt na een mooie pass van Hato en viel er veel van hem af.”

Volgens Spaan is stress een ‘belemmerende factor’ bij Taylor. “Die aannames verziekt en die hem ballen te ver vooruit laat spelen, wat hij met woeste tackles moet corrigeren. Tegen AEK slaagde hij erin zijn energie te kanaliseren wat een uitstekende wedstrijd tot gevolg had”, is Spaan lovend.