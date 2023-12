Hercules-spelers zakken door dug-out heen en kunnen factuur van Utrecht verwachten

Het feest was zo groot bij de spelers van Hercules na de sensationele bekerzege op Ajax (3-2), waardoor het stadion van FC Utrecht zelfs wat schade heeft opgelopen. Twee spelers van de Utrechtse amateurploeg zakten namelijk door de dug-out in Stadion Galgenwaard heen, wat is vastgelegd door meerdere mensen.

Op beelden is dat een speler van Hercules op de dug-out feest staat te vieren, waarna er nog een speler bij komt. Hij houdt het niet lang vol, want zakt vervolgens hard door het dak van de dug-out heen. Even later probeerde nóg een speler van Hercules het en overkwam hem hetzelfde. De Utrechtse derdedivisionist kan vermoedelijk een factuur van FC Utrecht tegemoet zien.

Wat doe je als je wint als amateur van Ajax? Dan sloop je de dug-out van FC Utrecht😂



