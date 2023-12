Hereniging Frenkie de Jong en Van de Beek? 'Oud-Ajacied biedt zich aan bij FC Barcelona'

heeft zichzelf aangeboden bij FC Barcelona, zo meldt het Spaanse Diario SPORT althans. De middenvelder wil vertrekken bij Manchester United omdat hij daar geen perspectief op speelminuten heeft, waardoor hij druk om zich heen aan het kijken is naar een passende vervolgbestemming.

Als we de geruchten uit de Spaanse media moeten geloven heeft Van de Beek zich via zijn management in ieder geval aangeboden bij FC Barcelona, wat enigszins opvallend te noemen is. Van de Beek lijkt bij de regerend landskampioen van Spanje niet bepaald kans te maken op een basisplaats, maar FC Barcelona zoekt wél een extra middenvelder. Dat heeft alles te maken met de zware blessure die Gavi heeft opgelopen. De Spanjaard kan dit seizoen niet meer in actie komen en FC Barcelona houdt daarom de ogen open voor een eventuele middenvelder die in de winterstop naar Catalonië gehaald kan worden.

In het verleden was Van de Beek in beeld bij FC Barcelona, toen hij bij Ajax uitstekend presteerde. De afgelopen jaren heeft de aanvallende middenvelder echter nauwelijks iets laten zien bij Manchester United, waardoor de kans niet heel groot lijkt te zijn dat de Catalanen in zee gaan met Van de Beek. Mocht de Spaanse club wel besluiten om door te pakken zou het gaan om een verhuurperiode voor Van de Beek van een half jaar. Als Gavi is teruggekeerd zou de Nederlander alweer kunnen vertrekken bij de Catalanen.