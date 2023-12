Hugo Borst is gedrag Slot beu en komt met duidelijke transfertip voor Feyenoord

Hugo Borst heeft het helemaal gehad met het geklaag van Arne Slot over de arbitrage. De Feyenoord-trainer begon zondagmiddag na afloop van de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (0-4) wederom over een aantal situaties waarin zijn ploeg zou zijn benadeeld. Borst vindt dat echter niet de reden voor de grote achterstand van Feyenoord op PSV én de uitschakeling in de Champions League.

De Rotterdammers boekten zondagmiddag een overtuigende zege op Heracles Almelo en sloten de eerste seizoenshelft in de Eredivisie daarmee toch nog goed af. Ze zullen desondanks met gemengde gevoelens richting de winterstop gaan. Feyenoord was bij aanvang van dit seizoen misschien wel de gedoodverfde titelkandidaat, maar kreeg in de strijd om de Johan Cruijff Schaal al een serieuze waarschuwing van PSV. De Eindhovenaren pakten in De Kuip de eerste prijs van het seizoen en gaan de winterstop in met een voorsprong van liefst tien punten. Bovendien verzekerden zij zich wél van een langer verblijf in de Champions League.

Slot richtte zich na afloop van het duel met Heracles Almelo op de reden waarom het verschil tussen PSV en Feyenoord - in ieder geval op de ranglijst - zo groot is. De oefenmeester wees daarbij opnieuw op een aantal arbitrale beslissingen die in het nadeel van zijn ploeg uitvielen. Zo noemde hij de niet gegeven rode kaart aan Rodrigo Guth in de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0) én de niet gegeven strafschop op bezoek bij FC Twente na een duel tussen Robin Pröpper en Santiago Giménez. De KNVB heeft daarvoor naar verluidt excuses gemaakt, maar Borst is van mening dat Slot zich op andere dingen moet richten.

“Kan Slot alsjeblieft stoppen met zeiken over de arbitrage die Feyenoord zo tekort heeft gedaan (‘ahhhhhhhhh’)?”, schrijft Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Gewoon omdat excuses nooit tellen in topsport! Zorg ervoor dat de overdaad aan kansen wordt afgemaakt die Feyenoord creëert!” Dat is niet het enige waaraan Borst zich ergert bij Feyenoord. De columnist is tevens van mening dat de regerend landskampioen zich moet versterken de vleugel. “Kan Feyenoord trouwens eindelijk eens een fatsoenlijke (dure) vleugelspeler scouten (en kopen)?! Een speler met echt internationale allure”, aldus Borst.