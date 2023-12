Hugo Borst komt met heel ander geluid over Ajax-uitblinker: 'Nog niet zo goed als hij zou kunnen zijn'

krijgt dit seizoen veel complimenten voor zijn optredens bij Ajax, maar Hugo Borst is nog niet helemaal overtuigd. De verdediger droeg afgelopen donderdag in de thuiswedstrijd tegen AEK Athene in de Europa League zelfs de aanvoerdersband. Borst vindt het ‘belachelijk’ dat Hato op zijn leeftijd al die verantwoordelijk krijgt.

Het is dit kalenderjaar heel hard gegaan met Hato. De linkspoot debuteerde in januari in de hoofdmacht en kon onder John Heitinga in de laatste weken van het afgelopen seizoen rekenen op een basisplaats. Ook in de huidige jaargang is Hato niet uit de eerste elf van de Amsterdammers weg te denken. De jonge verdediger is een van en misschien wel het enige lichtpuntje in de Johan Cruijff ArenA en dat leverde hem zelfs een oproep voor het Nederlands elftal op. Hato maakte vorige maand in de uitwedstrijd tegen Gibraltar zijn debuut in het ‘grote’ Oranje.

Er gaat dit seizoen vrijwel geen week voorbij zonder dat er lyrische woorden worden gesproken over Hato, maar Borst vindt het allemaal een beetje overdreven. “Vindt u ook niet dat al die analyserende oud-voetballers die zo hijgerig talenten willen ontdekken, best eens mogen zeggen dat Hato helemaal nog niet zo goed is als hij zou kunnen zijn?”, schrijft Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Dat het belachelijk is dat hij op zijn zeventiende de aanvoerdersband om heeft, omdat hij nu slechts een kindsterretje is, volstrekt ongeschikt om leiding te geven aan de defensie van Ajax.”

Hato droeg donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen AEK bij afwezigheid van Steven Bergwijn voor het eerst vanaf de aftrap de aanvoerdersband bij Ajax. Het was overigens niet de eerste keer dat Hato als captain over het veld liep bij de Amsterdammers. Op bezoek bij Almere City werd bij hem na de wissel van Bergwijn ook al de band om de arm geschoven. Zondag in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle was Steven Berghuis de aanvoerder. Hato is de enige Ajacied die dit seizoen nog geen minuut heeft gemist.