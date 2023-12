Hugo Borst: ‘Peter Bosz vertrouwt mij niet en ik vertrouw hem niet. Een stiekemerd’

Hugo Borst en Peter Bosz liggen elkaar niet goed. Dat onthult eerstgenoemde zaterdagavond in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN.

Borst doet zaterdagavond uit de doeken dat Bosz als voetballer een slechte band had met Willem van Hanegem. Bosz was van 1991 tot 1996 speler van Feyenoord; Van Hanegem was van 1992 tot 1995 hoofdtrainer van de Rotterdamse club. “Met Van Hanegem leeft hij tot op de dag van vandaag op slechte voet”, vertelt Borst over de huidige coach van PSV. “Van Hanegem geeft nog altijd katjes als het om Bosz gaat. Van Hanegem vond hem vroeger een beetje een stiekemerd”

Borst benadrukt dat Van Hanegem Bosz als voetballer wél waardeerde. “Van Hanegem had wel respect voor zijn kwaliteiten op het middenveld. Bosz was iemand die de boel aan elkaar reeg en ballen veroverde. Een nijvere werker: dat kun je hem niet ontzeggen”, vervolgt de sportjournalist. “Wat Willem vooral dwarszat, was buiten het veld.”

Artikel gaat verder onder video

Ook de relatie van Borst met Bosz raakte onderkoeld. “Destijds zat ik een beetje in de waaier van Van Hanegem, dus hij zag mij vooral als een verlengstuk van Van Hanegem”, licht Borst toe. “Ik had niet zo’n goede band met Peter. Hij was heel erg boos over het boek dat ik toen geschreven heb (De Coolsingel Bleef Leeg, red.). Daarna is het nooit meer goed gekomen. We zeggen elkaar wel gedag, maar een intieme, diepe band is er niet. Met sommige spelers heb je van oudsher goed contact. Ik denk niet dat Peter er dagelijks aan denkt. Ik ook niet. Maar het is wel gewoon zo dat je elkaar niet vertrouwt. Peter Bosz vertrouwt mij niet.”