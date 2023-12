Ian Maatsen staat voor fraaie transfer naar absolute top van Duitsland

staat voor een transfer naar Borussia Dortmund, zo meldt 1908.nl vrijdagavond. Der Borussen zijn concreet in de markt voor de linksback van Chelsea en Maatsen zelf is al persoonlijk akkoord met de Duitse club. Een transfer lijkt dan ook aanstaande.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl is Chelsea onlangs op de hoogte gesteld van de interesse van Borussia Dortmund in Maatsen. De verwachting is dat de twee clubs er met elkaar uit gaan komen, terwijl Maatsen zelf al een akkoord heeft weten te bereiken met de Duitse topclub. De linksachter is bij The Blues geen basisspeler, waardoor de Engelse club mee wil werken aan een transfer.

Maatsen zal voor meerdere seizoenen gaan tekenen bij Borussia Dortmund, de tegenstander van PSV in de volgende ronde van de Champions League. Details over de transfersom die BVB op tafel gaat leggen voor Maatsen zijn er nog niet. 1908 sluit niet uit dat Borussia Dortmund de verdediger eerst huurt en later definitief overneemt van Chelsea.