Johan Derksen keihard: 'Ik vind hem de slechtste mandekker van Nederland, een zwakkere is er niet'

Johan Derksen ergert zich aan de lichte euforie rondom Ajax. De ploeg is onder leiding van John van ’t Schip geklommen van de achttiende naar de vijfde plaats in de Eredivisie; de nieuwe trainer pakte 19 van de mogelijke 21 punten sinds zijn aanstelling.

Ajax was zaterdag met 2-1 te sterk voor Sparta Rotterdam en heeft volgens Derksen te veel lof gekregen na die wedstrijd. “Ik word moe van de media. Ajax wint met 2-1 van Sparta en dat is een heel normale uitslag; normaal gesproken zou Ajax met 5-0 moeten winnen van Sparta. Maar dan lees je in de kranten dat het lek boven is en Ajax er weer plezier in heeft.”

Artikel gaat verder onder video

“Brobbey speelt tegen Vriends, dat vind ik persoonlijk de slechtste mandekker uit de Eredivisie”, vervolgt analist maandagavond bij Vandaag Inside. “Brobbey frommelt er één in omdat hij niet wordt gedekt en plots is hij een topspits. Het contract van John van ’t Schip moet verlengd worden… Het is allemaal onzin, het blijft een heel middelmatig elftalletje. Het heeft niets met Ajax-voetbal te maken. Ajax-onwaardig.”

René van der Gijp vindt de lof voor Brobbey ook overdreven. “Al die verhalen over Brobbey, over hoe geweldig hij is… Hij speelt tegen Bart Vriends! Die zou in Engeland op het negende niveau spelen.” Derksen herhaalt: “Een zwakkere centrale verdediger is er niet.”