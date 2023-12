John Heitinga deed mislukte smeekpoging om vertrokken Ajax-speler in Amsterdam te houden

Als het aan John Heitinga had gelegen was nooit vertrokken bij Ajax. Toen de inmiddels vertrokken trainer halverwege vorig seizoen aan het roer kwam bij de Amsterdammers, probeerde hij door middel van een gesprek om Hansen binnenboord te houden.

Door het vertrek van Alfred Schreuder werd Heitinga doorgeschoven naar de hoofdmacht. De oud-verdediger vroeg Hansen, die op dat moment speler was van Jong Ajax, om geduld te hebben en te blijven in de Johan Cruijff Arena. De aanvaller koos ervoor om niet in te gaan op dat smaakgebed, en daar is hij achteraf maar wat blij mee. Zo geeft hij aan bij Kick ’t Met.

“Maar toen had ik al gezegd dat ik mijn contract niet ging verlengen. Hij ging wel echt in mijn hoofd zitten van: toe nou, wacht nou even. Hou geduld. Ik ben er nu, je gaat er wel komen”, vertelt Hansen bij het programma van Ziggo Sport. De 21-jarige aanvaller is blij dat hij uiteindelijk vertrok bij Ajax. Sinds afgelopen seizoen komt de jongeling uit voor NEC.

Hansen had al ver voordat Heitinga met hem sprak besloten om te vertrekken uit Amsterdam. Tijdens Kick ’t Met onthulde de oud-Ajacied dat hij het onbegrijpelijk vond dat Lucas Ocampos op de slotdag van de transfermarkt naar Ajax werd gehaald. Mede door de komst van de aanvaller van Sevilla veranderde het perspectief van Hansen, die zijn plek in de hoofdmacht als sneeuw voor de zon zag verdwijnen.