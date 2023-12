Oud-Feyenoorder zet John van den Brom na anderhalf seizoen op straat

John van den Brom is niet langer hoofdtrainer van het Poolse Lech Poznan. De 57-jarige oefenmeester leidde de Poolse club afgelopen seizoen nog naar de kwartfinale van de Conference League, maar is zondagochtend op straat gezet door de huidige nummer drie van de Poolse Ekstraklasa.

"De missie van John van den Brom bij Lech Poznan is aan zijn einde gekomen", schrijft de club zondagochtend op de eigen website. Als zijn opvolger is Mariusz Rumak aangesteld. Die was eerder tussen februari 2012 en augustus 2014 al hoofdtrainer van de club, leidde Lech in die periode twee keer naar de tweede plaats in de competitie en keerde in maart 2022 terug als adviseur van de jeugdopleiding.

"We veranderen van trainer omdat onze plannen ongewijzigd zijn", verklaart sportief directeur Tomasz Rzasa, die we in Nederland nog kennen als onvermoeibare linksback van De Graafschap en later Feyenoord, waarmee hij in 2002 de UEFA Cup wist te winnen. "We willen dit voorjaar nog steeds meedoen om de prijzen", vervolgt de voormalige back.

Van den Brom leidde Lech Poznan in zijn eerste seizoen naar de kwartfinale van de Conference League, waarin de latere verliezend finalist Fiorentina te sterk bleek. In de Poolse competitie eindigde hij dat jaar als derde, maar dit seizoen wist hij zich niet door de voorrondes van het derde Europese clubtoernooi heen te worstelen. Na het 2-2 gelijkspel bij Radomiak Radom van zaterdag staat Lech Poznan ook op dit moment derde in de Ekstraklasa.