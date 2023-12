Karim El Ahmadi komt met heldere transfertip voor Ajax

Karim El Ahmadi denkt dat Ajax de transfermarkt op moet als het nog uitzicht wil houden op de derde plaats in de Eredivisie. De Amsterdammers kwamen zondagmiddag tegen PEC Zwolle heel zwak voor de dag, al was het gelijkspel uiteindelijk ook wat ongelukkig (2-2). De analist van ESPN is geschrokken van het spelniveau van Ajax.

“Het was dramatisch wat Ajax liet zien”, was de harde conclusie van El Ahmadi, die een aantal kansen van PEC Zwolle uitlichtte, bij Dit Was Het Weekend van ESPN. “PEC Zwolle had móéten scoren al in de eerste helft. Als Ajax nog iets wil richting FC Twente en AZ, dan moeten ze op het middenveld en de verdediging nog wat halen.”

Artikel gaat verder onder video

Kenneth Perez snapte maar weinig van de manier waarop Ajax voor de dag kwam. “FC Twente had al punten laten liggen en AZ zou waarschijnlijk punten laten liggen. Dan was het een must win om weer enigszins aansluiting te vinden”, aldus Perez. “En de druk te vergroten, want FC Twente en AZ zijn ook niet stabiel. Als je wint, was alles mogelijk, maar nu laat je het zelf liggen.”

Perez denkt bovendien dat het puntverlies van Ajax ook motivatie gaat zijn voor de ploegen boven zich. “FC Twente en AZ moeten een over-mijn-lijk-mentaliteit krijgen als je dit Ajax ziet”, aldus de Deense oud-voetballer. Door dit gelijkspel gaat Ajax met een flinke kater de winterstop in en blijven ze op de vijfde plaats in de Eredivisie staan, met acht punten achter AZ en negen achter FC Twente.