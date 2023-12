Luijckx tipt Ajax, PSV en Feyenoord: ‘Hij kan een Nederlandse topclub zeker aan’

Kees Luijckx is van mening dat klaar is voor een stap hogerop. De aanvallend ingestelde middenvelder van NEC Nijmegen kent een verrassend goed seizoen en heeft indruk weten te maken op de ESPN-analist. Luijckx denkt dat de Scandinaviër niet zou misstaan bij ‘een Nederlandse topclub’.

Mattsson scoorde dit seizoen al negen keer en gaf vier keer de assist in de Eredivisie. “Ik denk dat hij een topclub in Nederland zeker aankan”, vertelt de oud-verdediger bij Voetbalpraat van ESPN. “Ik vind dat hij heel veel beheerst voor zijn positie. Hij is heel behendig met de bal, kan scoren, assists geven en hij kan lopen”, gaat Luijckx verder.

“Hij kan negentig minuten druk zetten, dat wordt tegenwoordig ook veel van je gevraagd.” Luijckx kent Mattsson van zijn periode in Denemarken. “Hij is een hele prettige jongen met een goed karakter, dus ik denk: waarom niet?”, stelt Luijckx, die bijval krijgt van collega-analisten Kees Kwakman en Marciano Vink.

Het ESPN-tweetal ziet Mattsson als een versterking voor AZ. “Dani de Wit wil weg en Mattsson is een creatieve nummer tien. Dat is de weg die ze in willen slaan bij AZ. Hij is een hele reële optie”, zegt Vink. “Hij zou goed in de lijn passen bij AZ”, gaat hij verder. Mattsson was afgelopen vrijdag de grote man aan de zijde van NEC. De Deen scoorde tweemaal in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Fortuna Sittard.