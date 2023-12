Kenneth Perez: 'De Kuip is toch geen mooi stadion, hoe kan je mij dat vertellen?'

Kenneth Perez vindt dat De Kuip in de huidige tijd geen mooi stadion meer is, aangezien de thuisbasis van Feyenoord verouderd is. De analist van ESPN vindt het prachtig om in het stadion van de Rotterdammers te voetballen, maar vindt wel dat De Kuip aan vernieuwing toe is,

"De Kuip is geen mooi stadion, het lekt aan alle kanten", geeft Perez aan na een opmerking van verslaggever Milan van Dongen. "Het is toch geen mooi stadion? Het is een historisch mooi stadion, maar het is geen mooi stadion", zegt de analist opnieuw. Ik denk dat het niet voor niets is dat alle clubs die willen doorgroeien een nieuw stadion bouwen. Je moet de mensen wat bieden", is de oud-voetballer van onder meer Ajax en AZ van mening, die onder meer de nieuwe stadions van FC Barcelona en Tottenham Hotspur aanhaalt als voorbeelden.

Artikel gaat verder onder video

Perez komt vervolgens nog terug op De Kuip: "Hoe kan je mij dan vertellen dat het lekker oud is...", waarna Van Dongen hem onderbreekt op het moment dat Perez zijn zin nog moet afmaken: "Je kan wel wat dingen vernieuwen, maar de karakteristieken moet je behouden", vindt Van Dongen, die het gevoel heeft dat veel supporters van Feyenoord dat ook vinden.