Kieft keihard voor Feyenoord-sterkhouder: 'Ontluisterend om te zien'

Wim Kieft heeft grote zorgen over Feyenoord-verdediger . De aanvoerder van de Rotterdammers verkeert in een mindere vorm en dat valt ook de voormalig aanvaller op.

“De euforie uit de periode toen alles mee zat is verdwenen. Het draait minder”, schrijft Kieft over Feyenoord in zijn column in De Telegraaf. “Gernot Trauner is op een voetstuk geplaatst, maar na zijn blessure geen schim van de verdediger van weleer. Ontluisterend om te zien hoe Volendammer Zeefuik hem het bos in stuurde. De 19-jarige Zeefuik speelde hem uit, niet Ronaldo.”

Ook Santiago Giménez is niet in de vorm van een aantal weken geleden, want volgens Kieft oogt hij niet helemaal scherp meer. “Het zegt iets over de Eredivisie als je er dan toch al achttien hebt gemaakt; fysiek oogt hij niet zo fris. Begrijpelijk als je in de zomer hebt doorgespeeld met het Mexicaanse elftal en iedere maand een keertje op en neer moet vliegen naar Mexico voor twee of drie interlands. Dat sloopt Gimenez. Het record van Dillen wordt niet geëvenaard of verbroken.”

Bovendien is Ayase Ueda geen voltreffer gebleken voor Feyenoord, stelt Kieft. Hij kan vanaf de bank te weinig brengen ten opzichte van de concurrentie. “Bij PSV is dat wel anders, want bijna iedere wedstrijd heeft trainer Peter Bosz de luxe om Luuk de Jong voortijdig naar de kant te halen omdat de drie punten al in de pocket zitten. Dan mag Ricardo Pepi de wedstrijd uitspelen en scoort hij vaak nog ook.”