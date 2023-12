KNVB-beleid werpt vruchten af in de stadions: 'We zien meer...'

Het aantal wedstrijden in het betaalde voetbal dat stilgelegd is in de Eredivisie en Eerste Divisie, is afgenomen. Die constatering doet Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB. Sinds de start van het seizoen tot aan halverwege november is het aantal incidenten met supporters duidelijk afgenomen.

“We merken na de aanscherping van de regels meer corrigerend gedrag bij supporters”, vertelde Bluyssen bij Langs de Lijn En Omstreken. “In het begin zag je het nog niet, maar al vrij snel gebeurde het dat andere supporters gingen zeggen: maar jij gaat niet mijn wedstrijd verpesten. Dat ging in supportersland wel echt rond."

Artikel gaat verder onder video

Ook de clubs hebben zich aangepast door voorzorgsmaatregelen te nemen. "En wij zijn natuurlijk ook strenger gaan optreden tegen spelers die zich negatief gedragen richting scheidsrechter en publiek. Die krijgen eerder geel en zijn zich ook gaan aanpassen”, aldus Bluyssen, die weet dat de combinatie van factoren slaagt. “We zien geen supporters meer het veld op komen. We zien geen spelers meer die geslagen worden. We zien geen spelers die geen corner kunnen nemen of ingooien.”

Na het incident met Davy Klaassen bij het duel tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip werden de regels aangescherpt door de KNVB, dat elk weekend de balans opmaakt over het aantal incidenten. “Maar de afgelopen vier weken hebben we amper wat hoeven analyseren”, vertelde de blije Bluyssen.

In de laatste vier weken werden er maar twee wedstrijden stilgelegd en dat is relatief een mooi aantal. "Het is goed om te weten waar we vandaan komen. Toen we de beslissing namen, afgelopen april, waren er in de periode daarvoor vier spelers geslagen of geraakt met spullen. Spelers konden niet fatsoenlijk een corner nemen of ingooien. Ook journalisten, cameramensen en fotografen konden niet normaal hun werk doen”, zei Bluyssen.

De KNVB is voorzichtig positief over de afname van het aantal tijdelijk stilgelegde duels in het betaalde voetbal. De afgelopen maanden ging het echt beter, zegt Jan Bluyssen, manager competitiezaken, bij Langs de Lijn En Omstreken. pic.twitter.com/lPDMv4OVZl — NPO Radio 1 (@NPORadio1) December 6, 2023