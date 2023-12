Kraay jr. ziet nieuw probleem bij Ajax: 'Shoppen in de winterstop'

Hans Kraay jr. stelt dat het centrum van de achterhoede van Ajax niet goed genoeg is voor de nationale top of om internationaal te verschijnen. De combinatie van en Jorrel Hato is volgens de analist zonder bal simpelweg niet goed genoeg.

“Ik las de column van Wim Kieft en hij heeft vaak gelijk. Er zit meer schwung in. Er zit meer voetbal in bij Ajax”, begon Kraay jr. bij Goedemorgen Eredivisie. “Maar het centrum Hato-Rensch… Ik ben geen spits geweest, maar als ik dat op het wedstrijdformulier zou zien staan, dan heb ik niet het gevoel dat ik aangepakt ga worden. Aan de bal is het een prima centrum, maar internationaal of in de nationale top is dit niet goed genoeg om mensen aan te pakken.”

Artikel gaat verder onder video

Guus Hiddink kan zich in die analyse goed vinden. “Als ze dat intern ook vinden, dan moeten ze in de winterstop nog shoppen”, aldus de voormalig trainer, die wel verbetering ziet bij Ajax. “Maar je kunt er ook nog heel veel aan doen. Daar zijn nog heel wat trainingsuren voor nodig. Ze hebben helemaal onderaan gestaan.”

Kraay jr. denkt dat het ook een optie is om Josip Sutalo weer op te poetsen zodra hij weer fit is. Ook zou hij graag Chuba Akpom én Brian Brobbey in de basis zien bij Ajax, dat daarvoor mogelijk een ander systeem uit de hoge hoed zou moeten toveren. Hiddink is het ook daar mee eens. “Ik zou dat prima vinden, Akpom én Brobbey. De discussie die er was over Brobbey… Hij maakte twee fantastische goals tegen Marseille. Geef jongens van 20-21 de kans om zich te ontwikkelen. Geef ze de tijd.”