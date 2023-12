Kritiek op Vandaag Inside: 'In chique talkshows van weleer toch ondenkbaar'

Vandaag Inside spint garen bij de toenemende roddels in Nederland. Filosoof, jurist en schrijver Jurriën Hamer merkt dat de populaire talkshow van Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee baat heeft bij die ontwikkeling in Nederland.

“Geen wonder dat Vandaag Inside zo’n succesvol programma is. Johan Derksen en co. vellen een schier eindeloze reeks oordelen, waarbij ze voetbalanalyse geraffineerd afwisselen met mediakritiek en persiflage”, schrijft hij in zijn column in dagblad Trouw.

Artikel gaat verder onder video

“Zonder blikken of blozen worden voormalige tafelgasten voor het oog van de kijker geprezen of gekraakt, iets dat in de chique talkshows van weleer toch ondenkbaar was geweest. De Wereld Draait Door was een opgefokt programma, maar ook het kloppende hart van kunst, cultuur en publiek debat. Vandaag Inside is het epicentrum van roddel nieuwe stijl”, concludeert Hamer.

De filosoof en jurist is bang dat de roddels men in het maatschappelijke debat niet dichter bij elkaar brengt, integendeel zelfs. “Roddel is onderbuikethiek die mensen reduceert tot karikaturen, en weinig geduld heeft voor nuances. In de roddelwereld floreert de pestkop, die met een lach alle kritiek wegwuift, en met gevoel voor show zijn vizier richt op het volgende slachtoffer.”