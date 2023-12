Lammers snapt ontslag bij Heracles Almelo niet: 'Daar ben ik het niet mee eens'

Heracles Almelo heeft per direct afscheid genomen van John Lammers. De oefenmeester werd dinsdag ontslagen na het teleurstellende verlies bij hekkensluiter Vitesse, ondanks dat de club op de veertiende plaats staat. Hendrie Krüzen neemt voorlopig de honneurs waar.

Dat heeft de club bevestigd via het clubkanaal, nadat De Gelderlander er eerder al mee naar buiten kwam. Extra pijnlijk is de timing van het ontslag van de coach, die maandag zijn zestigste verjaardag nog vierde en ronduit werd gefeliciteerd door zijn toenmalige werkgever via social media. Een dag later is hij op straat geschopt door Heracles Almelo, met wie hij vorig seizoen nog naar de Eredivisie promoveerde. Ondanks dat de ploeg van Lammers op een veertiende plaats in de Eredivisie staat, was er veel kritiek op de coach. De supporters hebben meermaals laten blijken het vertrouwen in de oefenmeester verloren te zijn.

“Ik had zelf zeker het gevoel dat we het met elkaar nog konden omdraaien en ben ervan overtuigd dat we er met elkaar in waren gebleven", aldus een balende Lammers. "We hadden een plan klaarliggen voor na de winterstop, ik vind het jammer dat ik dat plan niet meer mag uitvoeren. Helaas heeft de clubleiding deze beslissing genomen. Daar ben ik het niet mee eens, maar ik zal het moeten accepteren. Ik vond het een voorrecht om voor Heracles Almelo te werken en heb veel goede mensen leren kennen. Daar kijk ik met een zeer positief gevoel op terug. Ik wens de club alle goeds toe.”

Directe aanleiding van de breuk waren de matige resultaten in de laatste weken, want vijf van de laatste zes wedstrijden gingen verloren. Er waren forse nederlagen tegen PSV (0-6) en Fortuna Sittard (4-1), afgewisseld met een 0-5 (!) zege bij Almere City. Maar na de verliespartijen tegen Sparta Rotterdam (0-1) en dit weekend bij hekkensluiter Vitesse is het doek na de teleurstellende uitschakeling in de beker bij HHC definitief gevallen voor Lammers.

Het is na het vertrek van Maurice Steijn, Michael Silberbauer, Phillip Cocu en Matthias Kohler is Lammers al de vijfde Eredivisie-coach die gedurende dit seizoen bij zijn club vertrekt.

