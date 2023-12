Na John Lammers nóg een trainersontslag voorspeld in de Eredivisie: 'Die gaat het vroeg of laat heel moeilijk krijgen'

Heracles Almelo zette dinsdag trainer John Lammers op straat en werd daarmee de vijfde club die dat dit seizoen doet in de Eredivisie. Algemeen Dagblad-journalist Johan Inan verwacht dat het daar niet bij gaat blijven en voorspelt dat ook Johnny Jansen (PEC Zwolle) het seizoen niet gaat afmaken.

Michael Silberbauer had de twijfelachtige eer om als eerste trainer dit seizoen de laan uit te vliegen toen FC Utrecht hem al na drie speelronden, nota bene nog in augustus, al op straat zette. Daarna volgden ook Ajax (Maurice Steijn), Vitesse (Phillip Cocu) en FC Volendam (Matthias Kohler) het voorbeeld van de Domstedelingen, waarna Heracles deze week alweer de vijfde club werd die zich in de persoon van Lammers van de hoofdtrainer ontdeed waarmee het seizoen werd aangevangen.

Artikel gaat verder onder video

Inan vindt het geen toeval dat Heracles afscheid neemt van de man die de club afgelopen seizoen nog naar promotie leidde. Hij vergelijkt de situatie met die van Go Ahead Eagles in het seizoen 2016-17, dat onder Hans de Koning de Eredivisie bereikte maar in maart afscheid nam van de oud-doelman. "Dan ga je de Eredivisie in met een trainer die toch een beetje wordt gezien als je lieve oom. Maar de Eredivisie is andere koek, dan moet je tactisch beter onderlegd zijn", zegt de journalist in de AD Voetbalpodcast. "Trainers als Hans de Koning, en ook John Lammers, daar mis ik een beetje de inhoud om ook met een mindere selectie een beetje te toveren onderin de Eredivisie."

Dat brengt Inan op Jansen, die afgelopen zomer werd aangesteld door PEC dat onder Dick Schreuder eveneens promotie afdwong. Na vijftien gespeelde wedstrijden staan de Zwollenaren op de elfde plaats met zeventien punten. Dat zijn er vier meer dan Almere City, dat de zestiende plaats in handen heeft die aan het eind van het seizoen het spelen van de play-offs om degradatie te ontlopen zou betekenen. "Ik denk dat die het vroeg of laat ook heel moeilijk gaat krijgen", voorspelt Inan. "Je gaat ook een beetje af op wat ze voor de camera's roepen", verduidelijkt hij. "Ik heb ze zelden of nooit op een briljante tactische opmerking kunnen betrappen." Toch zou Jansen zich niet direct zorgen hoeven te maken: "Hij zal Kerst 2023 wel halen denk ik, en dat is hem ook gegund", zegt Inan. "Maar ik heb niet het gevoel dat PEC Zwolle nu een toptrainer in huis heeft."