Lineker stelt pijnlijke vraag over Ten Hag na beschamend resultaat op Old Trafford

Manchester United heeft de midweekse 2-1 zege op Chelsea bepaald geen passend vervolg weten te geven in het thuisduel met Bournemouth. De ploeg van Erik ten Hag, die eerder dit weekend nog tot Manager van de Maand november werd uitgeroepen in de Premier League, kwam door een treffer van al vroeg op achterstand. Ook een tweede ex-Eredivisiespeler kwam namens de bezoekers op het scoreformulier, waardoor uiteindelijk een afgetekende 0-3 op het bord stond. Gary Lineker vreest na het pijnlijke verlies het ergste voor Ten Hag.

Solanke kwam in het verleden, toen hij nog onder contract stond bij Chelsea, een seizoen op huurbasis uit voor Vitesse. Hij was echter niet de enige baissspeler bij Bournemouth met een verleden in de Eredivisie: ook Justin Kluivert (ex-Ajax), Milos Kerkez (ex-AZ) en Marcos Senesi (ex-Feyenoord) mochten starten bij de ploeg die als nummer zestien van de Premier League aan het duel op Old Trafford begon.

Al na vijf minuten spelen moest United-doelman André Onana vissen. Scott McTominay, met twee treffers nog de held tegen Chelsea, liet zich de kaas van het brood eten op het middenveld en verloor de bal. Sofyan Amrabat kon niet voorkomen dat Lewis Cook de achterlijn kon halen en de bal laag kon voorgeven op Solanke, die van dichtbij uiterst kalm bleef: 0-1. Op slag van rust ontsnapte United bovendien aan een grotere achterstand toen diezelfde Solanke met een schuiver de verre paal raakte.

In het tweede bedrijf hoopte Ten Hag met het inbrengen van Rasmus Hojlund voor de vrijwel onzichtbare Anthony Martial voor een ommekeer te kunnen zorgen, maar hij kwam bedrogen uit. Een invaller van Bournemouth, Phillipp Billing, leek met nog zo'n twintig minuten te gaan echter voor de beslissing te zorgen door de 0-2 te verzorgen. Vijf minuten later was het inderdaad beslist: Senesi kopte uit een hoekschop de 0-3 tegen de touwen. In de slotseconden leek invaller Dango Ouattara de vernedering van United compleet te gaan maken, maar zijn 0-4 werd vanwege hands afgekeurd.

Door de pijnlijke nederlaag komt United niet op gelijke hoogte met stadgenoot Manchester City, al heeft die ploeg nog wel een duel tegoed. In plaats daarvan blijft de ploeg van Ten Hag zesde, en krijgt Newcastle United later dit weekend de mogelijkheid The Red Devils weer te passeren. BBC-icoon Gary Lineker voelt de bui al hangen voor Ten Hag: "Heeft iemand ooit de prijs van Manager van de Maand gewonnen en zijn baan verloren in hetzelfde weekend?", vraagt de oud-spits zich hardop af in een post op X.

