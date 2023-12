Manchester City wint voor het eerst sinds 4 november, Chelsea zakt naar beschamende plek op de ranglijst

Manchester City heeft voor het eerst sinds 4 november weer een overwinning geboekt in de Premier League. Op bezoek bij Luton Town werd de reeks van vier zegeloze wedstrijden beëindigd: 1-2. Manchester City moest het stellen zonder de geblesseerde Erling Haaland.

Luton Town hield Manchester City eigenlijk de gehele eerste helft in bedwang en wist in de blessuretijd zelfs te scoren uit een counter. Een voorzet van Andros Townsend kwam bij de tweede paal terecht bij Elijah Adebayo, die raak kopte.

Artikel gaat verder onder video

Ook na de pauze had Manchester City aanvankelijk moeite om kansen te creëren. Gaandeweg de tweede helft kwam Manchester City echter vaker in het vijandelijke strafschopgebied en de bezoekers beloonden zich met twee goals.

Dertien minuten na de pauze bereidde Nathan Aké echter wel een goede kans voor Rúben Dias voor: de Portugees schoot van dichtbij tegen de lat. Even daarna was een andere Portugees wel trefzeker: Bernardo Silva krulde de bal in de linkerhoek. Jack Grealish maakte met een tegendraads schot vervolgens de 1-2. Daarmee trok de ploeg van Josep Guardiola de taaie wedstrijd naar zich toe.

Manchester City staat momenteel op de vierde plek met 33 punten uit 16 wedstrijden. Aston Villa (35), Arsenal (36) en Liverpool (37) hebben meer punten.

Crisis bij Chelsea

Chelsea wist zondagmiddag opnieuw niet te winnen. Door doelpunten in de tweede helft van Abdoulaye Doucouré en Lewis Dobbin bleek Everton met 2-0 te sterk op Goodison Park. Chelsea staat nu twaalfde in de Premier League, al hebben de nummers elf tot en met veertien allemaal hetzelfde puntenaantal. De degradatiestreep is nog ver weg, want nummer zestien Luton heeft negen punten, maar toch mag met recht gesproken worden van een crisis bij Chelsea.