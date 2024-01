Peperdure Antony sluit kalenderjaar 2023 af met beschamende cijfers

Met een 2-1 nederlaag bij Nottingham Forest sloot Manchester United de eerste seizoenshelft zaterdagavond in ‘stijl’ af en dat kan ook wel gezegd worden over . De Braziliaan kreeg opnieuw het vertrouwen van zijn trainer Erik ten Hag, maar kon dat andermaal niet terugbetalen met een doelpunt of assist. Daardoor sluit de oud-speler van Ajax het kalenderjaar 2023 af met slechts één goal en twee assists in 33 wedstrijden in de Premier League.

Manchester United haalde Antony in de zomer van 2022 met veel bombarie binnen. Ajax wilde in eerste instantie niets weten van een vertrek van de Braziliaan, maar na diens indrukwekkende optreden in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (6-1 winst) was er eigenlijk geen houden meer aan. Antony deed er alles aan om een transfer te forceren en nadat Manchester United een bod van om en nabij honderd miljoen euro deed, was hij vertrokken.

De vleugelflitser, die hij was in de Eredivisie althans, beleefde een uitmuntende start in Engeland. In zijn eerste drie competitiewedstrijden tegen achtereenvolgens Arsenal, Manchester City en Everton was het telkens raak. Hij slaagde er echter niet in om zijn goede start een passend vervolg te geven. Antony kwakkelde met zijn fitheid en maakte pas op 16 april van dit jaar zijn vierde competitietreffer. In de uitwedstrijd tegen Nottingham Forest verzorgde hij ook meteen zijn eerste assist in de Premier League sinds zijn entree. Een maand later fungeerde hij tegen Wolverhampton nogmaals als aangever.

Antony eindigde zijn eerste seizoen in Engeland zodoende op vier treffers en twee assists in 25 wedstrijden. Van een speler die bijna honderd miljoen euro heeft gekost mag natuurlijk veel en veel meer worden verwacht. Maar ook in de huidige jaargang slaagt hij er niet in om aan de hoge verwachtingen te voldoen. Antony kwam in de eerste seizoenshelft 21 keer in actie voor Manchester United, zonder ook maar één keer te scoren of een assist te geven. In zestien competitieduels bleef de teller op nul staan, ondanks het feit dat hij elf keer aan de aftrap verscheen. In de laatste wedstrijd voor de jaarwisseling, uit bij Nottingham Forest, haalde Ten Hag Antony al na 54 minuten naar de kant.