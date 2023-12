Antony massaal uitgelachen door één opmerkelijke actie: 'Hij is zo ontzettend slecht'

heeft dinsdagavond weinig indruk weten te maken met Manchester United tegen Bayern München. Op sociale media wordt de Braziliaanse aanvaller, die voor maar liefst honderd miljoen euro overkwam van Ajax, uitgelachen om een opmerkelijke actie tegen de Duitse ploeg.

Antony is bij veel Engelse voetbalsupporters een speler die de nodige kritiek krijgt, wat alles te maken heeft met de honderd miljoen euro die Manchester United aan Ajax heeft betaald voor de rechtsbuiten. Bij de Engelse grootmacht heeft de razendsnelle speler moeite om uit te blinken en ook dinsdag had hij moeite in het belangrijke duel van The Mancunians tegen Bayern München (0-1 verlies).

Exemplarisch daarvoor was een actie van de Braziliaan aan de zijlijn van het veld. Met heel veel schijnbewegingen, waar Antony ook in zijn periode bij Ajax om bekend stond, probeerde de Braziliaan langs Alphonso Davies te komen. Dat lukte uiteindelijk niet, waarna de bal troosteloos over de zijlijn rolde. Het zorgt voor leedvermaak bij de Engelse voetbalsupporters.

"Hij is zo ontzettend slecht", reageert een iemand op het filmpje, dat veel gedeeld wordt op sociale media. "Wat is hij aan het doen?", vraagt iemand anders zich hardop af. "Als het om komedie gaat, staat Antony op nummer 1", schrijft een ander op het bericht op X.