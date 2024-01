Manchester United-fans boos na onthulling op oudjaarsdag: 'Het wordt alleen maar erger'

Manchester United heeft besloten om de optie in het contract van niet te lichten, zo onthult The Daily Mail. De dertigjarige centrale verdediger kan zodoende per 1 januari het gesprek aangaan met andere clubs.

Varane beschikt bij Manchester United over een contract dat aan het einde van het seizoen afloopt. De club van trainer Erik ten Hag beschikt over een eenzijdige optie om de verbintenis met een jaar te verlengen, maar heeft besloten de optie niet te lichten.

De club wil weliswaar verder met Varane, maar wel onder andere voorwaarden. de Franse verdediger verdient op Old Trafford naar verluidt een kleine 400.000 euro per maand. Aangezien Varane de laatste jaren met de nodige blessures te maken heeft gehad en ook dit seizoen veel wedstrijden heeft gemist, vindt Manchester United dat salaris niet meer te rechtvaardigen.

Een deel van de supporters van Manchester United vreest dat Varane volgend seizoen het shirt van een andere club draagt nu de optie in zijn contract is niet gelicht. "We laten Varane gaan, maar behouden Lindelöf en McTominay. Het wordt alleen maar erger", reageert Mark Goldbridge, presentator van het populaire supportersplatform The United Stand. "Het zou belachelijk zijn als Varane komende zomer gratis de deur uitloopt. Hij is onze beste verdediger en zou op geen enkele manier richting de uitgang gedwongen moeten worden", schrijft een andere fan.

Varane being let go but Lindelof and McTominay stays....it gets worse — Mark Goldbridge (@markgoldbridge) December 31, 2023

Absolutely ridiculous if United let Raphael Varane walk out the door for nothing next summer — 𝐂𝐨𝐧𝐧𝐨𝐫 (@UtdEra_) December 31, 2023