'Ten Hag bezig met enorme 'clear out' bij Manchester United: meer dan 10 vertrekkers'

Erik ten Hag gaat in de komende twee transferwindows bij Manchester United opnieuw volledig doorselecteren. Dat betekent voor meer dan tien spelers vermoedelijk het einde op Old Trafford, zo maakt The Manchester Evening News de balans op.

Nadat er in de afgelopen zomer liefst veertien spelers moesten verkassen, gebeurt er in deze winter- en komende zomerwindow opnieuw veel wat vertrekkers betreft. Van Donny van de Beek wil de club zo snel mogelijk afscheid nemen en voor de compleet verbannen Jadon Sancho geldt hetzelfde: hem hopen ze in de winterstop nog te slijten. Dat pleit in het voordeel van Ten Hag, die die strijd met hem lijkt te winnen en dus het vertrouwen behoudt.

De dure Anthony Martial heeft een aflopend contract, die ondanks de optie in zijn contract vermoedelijk niet wordt verlengd. Voor routiniers Tom Heaton, Jonny Evans en de verhuurde Brandon Williams en Alvaro Fernandez geldt hetzelfde en lijkt het einde nabij in Manchester.

Ook voor een aantal basisklanten wordt het vrezen geblazen, want er komt een nieuwe centrale verdediger aan, waardoor Victor Lindelöf, Harry Maguire of Raphaël Varane mag verkassen. Op het middenveld maakt huurling Sofyan Amrabat te weinig indruk en zijn Casemiro en Christian Eriksen met hun 32 jaar aan de oude kant aan het raken. Mogelijk wordt ook daar nog doorgeselecteerd, al is het nog niet duidelijk welke keuze Ten Hag daar gaat maken.

Tot slot zal er uit het rijtje jongere spelers (Shola Shoretire, Joe Hugill, Will Fish én Mason Greenwood) een aantal vertrekken. Daarbij zal het aantal spelers dat vertrekt net als afgelopen zomer in de dubbele cijfers belanden, waarbij Ten Hag dan zijn selectie écht naar zijn eigen hand hebben kunnen zetten.