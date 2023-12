Marco van Basten: ‘Er is in Nederland maar één goede aanvaller, dat is hij’

Marco van Basten is zeer gecharmeerd van . De analist vindt het knap dat PSV zondagmiddag met 1-2 wist af te rekenen met Feyenoord, zonder dat ‘de beste speler’ meedeed bij de Eindhovense ploeg, zo stelt hij bij Rondo.

Peter Bosz moest het in de topper stellen zonder Lang en Hirving Lozano. Het tweetal kampt met blessures en ontbrak tegen Feyenoord. Desondanks slaagde PSV erin om de regerend landskampioen te verslaan. “De beste speler, Noa Lang, die deed niet mee. Er is in Nederland eigenlijk maar één goede aanvaller, dat is hij”, zegt Van Basten.

“PSV heeft het nu al een tijdje zonder hem gedaan. Maar ik mis hem wel op het veld, ja. Als hij aan de bal is denk ik: nu gaat er wat gebeuren. Dat heb je hier in Nederland bijna niet meer”, gaat de oud-voetballer verder. “Bij Ajax zie je die geen één. Bij PSV zie ik er ook weinig, en bij Feyenoord komen ze hun man niet voorbij.”

Lang is al een tijdje geblesseerd bij PSV. De aanvaller kampt met hamstringklachten. Tegen FC Twente (0-3 winst), viel de oud-Ajacied weliswaar even in, maar daarna kreeg hij weer een terugslag. Daarvoor lag Lang zes wedstrijden uit de roulatie. De vleugelspeler kwam dit Eredivisieseizoen acht keer in actie en maakte vier doelpunten.