Mike Verweij: 'De oudere Ajax-spelers dragen hem op handen'

Ajax-talent (19) maakt een geweldige ontwikkeling door. De middenvelder heeft zich dit seizoen in de basis gevoetbald bij de Amsterdammers en dwingt ook bij zijn medespelers respect af, zo weet journalist Mike Verweij.

Dat vertelde de journalist tijdens een discussie over de actie van Steven Berghuis, die na een harde tackle op Hlynsson vroeg om een rode kaart voor RKC Waalwijk-verdediger Yassin Oukili. Volgens de journalist nam Berghuis het op voor de jonge voetballer. “Ik denk dat het juist heel collegiaal was, omdat Hlynsson een jonge jochie in de selectie van Ajax is”, vertelde Verweij in de Kick-Offpodcast van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

“Hij wordt door de oudere spelers in de selectie op handen gedragen. Die zagen dat hij een schandalige schop kreeg. Maar Berghuis mag het niet doen, want volgens mij staat hier ook een gele kaart op”, vervolgde de Ajax-watcher, die veel goede verhalen heeft gehoord over Hlynsson, die dit seizoen al vier doelpunten maakte in dertien officiële wedstrijden.

Ronald de Boer vergeleek de IJslander zelfs met Jari Litmanen. Verweij vindt dat lichtelijk overdreven: “Dat is misschien een beetje vroeg, maar je ziet wel dat die jongen geweldig goed kan voetballen.”