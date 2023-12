Million Manhoef: ‘Het is goed dat niet veel mensen weten dat hij mijn vader is’

heeft een boekje opengedaan over de relatie met zijn vader Melvin Manhoef. De 21-jarige vleugelaanvaller van Vitesse erkent dat zijn vader zich tijdens zijn jeugd vooral bezigheid met zijn professionele sportcarrière.

Melvin Manhoef is een voormalig kickboks- en MMA-vechter. “Het is maar goed dat niet veel mensen weten dat hij mijn vader is, toch?”, begint Million Manhoef aan tafel bij het programma Kick ’t Met van Ziggo Sport. “Ik wil mijn eigen ding doen. Hij heeft een mooie carrière gehad. Ik heb al vaak gezegd dat ik ben opgegroeid met mijn moeder. Hij heeft voor zijn carrière gekozen. Hij heeft ook iets succesvols gemaakt van zijn carrière, maar dat is ook een reden waarom hij zijn familie en gezin wat naar achter schoof. Daardoor heeft hij wel een goede carrière gehad.”

“Of ik ergens in mijn carrière druk heb ervaren door mijn achternaam? Nee dat valt wel mee”, gaat de talentvolle buitenspeler van Vitesse verder. “Ik hoor het nu wel vaker. Toen ik voor het eerst naar het eerste van Vitesse ging, hoorde ik het ook vaker. Soms is het niet leuk, maar ik snap wel dat het interessant is. Ik zei dan altijd wel: maar mijn moeder… zus en zo.”

Als kind kickbokste Manhoef. Hij koos uiteindelijk voor een professionele carrière als voetballer. “Mijn vader en moeder gingen uit elkaar toen ik zes of zeven was. Maar daarvoor werd ik natuurlijk gepusht om te kickboksen. Ik was tweeënhalf jaar toen ik de kickbokshandschoenen aan trok. Toen ik vier werd ging ik ook voetballen en deed ik beide sporten. Ik heb wedstrijden gevochten en ben Nederlands kampioen kickboksen geworden. Kickboksen is dus een zeker een grote passie, maar op een gegeven moment kon ik het niet meer combineren.”