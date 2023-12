Mossou constateert nóg een probleem bij Feyenoord: 'Dan gaat er iets niet helemaal goed'

Het ging Feyenoord lang voor de wind, maar na de dramatisch verlopen afgelopen week ziet de situatie er een stuk minder rooskleurig uit. De ploeg van trainer Arne Slot is uitgespeeld in de Champions League en zag in de Eredivisie de achterstand op koploper PSV oplopen tot tien punten. Er is veel kritiek op de prestaties van de buitenspelers van Feyenoord, maar achterin staat het momenteel ook niet zoals het zou moeten staan. Sjoerd Mossou denkt te weten wat het verschil is tussen Feyenoord en PSV.

“Er wordt te weinig de nul gehouden met een verdediging die hoog wordt ingeschaald”, zegt Mossou in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. De Rotterdammers hielden in hun laatste acht wedstrijden slechts één keer hun doel schoon. Dat was in de thuiswedstrijd tegen AZ. Lazio (zowel uit als thuis), FC Twente, RKC Waalwijk, Excelsior, Atlético Madrid én PSV wisten allemaal toe te slaan tegen Feyenoord. Terwijl de regerend kampioen van Nederland op papier misschien wel de beste achterhoede heeft in de Eredivisie. “Van de week moesten we van die opstellingen maken met een combinatie van spelers van Feyenoord en PSV en dan kies je achterin voor de verdediging van Feyenoord, puur qua spelers”, aldus Mossou.

Maar in de wedstrijden tegen Atlético Madrid en PSV bleek dat Slot het een en ander te repareren heeft aan zijn elftal. “Dan gaat er iets niet helemaal goed als je zoveel goals tegen krijgt. Het is een beetje cliché, maar het is wel echt altijd zo dat het collectief daarin bepalend is”, reageert Mossou op de vraag wat de verklaring is voor het feit dat Feyenoord de doelpunten de laatste tijd zo makkelijk om de oren krijgt. “Het is bij PSV andersom ook zo. Boscagli en Schouten zijn goede voetballers, maar niet de allerbeste verdedigers. Ramalho is dat ook niet. Maar omdat het collectief dusdanig goed opereert en het drukzetten, snel terugveroveren van de bal, diep op de eigen of de helft van de tegenstander spelen. De onderlinge afstanden; dat bepaalt ook allemaal mee in hoeveel kansen je tegen krijgt. Dan kun je wel één of twee spelers hebben die individueel misschien beter zijn dan de tegenstander, of minder, maar dat maakt niet altijd het verschil. Dat blijkt wel.”