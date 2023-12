NEC geeft update over mogelijke terugkeer Bas Dost: 'We missen hem zeker'

N.E.C. speelt woensdagavond het restant van het uitduel met AZ, dat op 29 oktober werd stilgelegd toen vlak voor tijd in elkaar zakte. De 34-jarige spits is sinds 10 november weer thuis, maar een eventuele rentree bij zijn club is echter nog ver weg.

Naar achteraf bleek zorgde een ontstoken hartspier voor hartritmestoornissen bij Dost, waardoor hij bij een 1-2 voorsprong in Alkmaar gereanimeerd moest worden. Technisch directeur Carlos Aalbers van N.E.C. komt in De Telegraaf aan het woord en vertelt hoe de vlag er op dit moment bijhangt: "Nadat Bas uit het ziekenhuis is ontslagen, heeft hij het dagelijks leven thuis met zijn gezin weer opgebouwd en vooral ook veel rust genomen. Het is niet niks wat hem is overkomen. Dat heeft een fysieke weerslag, maar ook een mentale", legt de beleidsbepaler uit.

Op korte termijn komt er mogelijk meer duidelijkheid over de sportieve toekomst van de oud-speler van onder meer sc Heerenveen, VfL Wolfsburg en Sporting Portugal. "Deze week heeft hij een controle-afspraak bij de arts in Amsterdam en weten we misschien iets meer", blikt Aalbers vooruit. Ondertussen blijft het van de kant van de speler overigens niet stil: "We merken wel dat hij het voetbal volgt, want rondom de wedstrijden krijgen we appjes van Bas."

Bij Dost is, net als bijvoorbeeld bij Daley Blind, een ICD-kastje geplaatst, die bij toekomstige hartritmestoornissen kan zorgen voor een schok om het normale hartritme te herstellen. In het geval van Blind, maar ook van Christian Eriksen, blijkt dat daar prima topsport mee kan worden bedreven. Of het voor Dost ook zover komt laat Aalbers nog in het midden: "Bas zit aan de knoppen. Het gaat om zijn gezondheid, om zijn toekomst. Op dit soort vragen kan alleen hij antwoord geven."

Afscheid in stijl?

Mocht Dost, die een contract heeft tot aankomende zomer in Nijmegen, besluiten dat het genoeg is geweest, dan kan hij in ieder geval zeggen dat hij in zijn laatste wedstrijd als prof fraai gescoord heeft. In hetzelfde duel in Alkmaar trof hij immers na dik tien minuten al doel met een heerlijke volley, die AZ-doelman Matthew Ryan te machtig was. Het betekende het 269ste doelpunt in de loopbaan van de spits. Later in de wedstrijd zou hij bovendien als aangever fungeren bij de 0-2 van teamgenoot Magnus Mattson.

Dost wordt dan ook node gemist in Nijmegen, maar niet alleen om zijn bijdrage op het veld. "We missen hem zeker, niet alleen als voetballer, maar ook als mens", zegt Aalbers. "Hij is een sterke persoonlijkheid. Met zijn instelling en professionaliteit is Bas een belangrijke jongen in de groep." Zonder Dost hoopt NEC woensdagavond afstand te nemen van de onderste plaatsen. Weet de club de voorsprong over de streep te trekken, dan verlaten de Nijmegenaren de huidige zestiende plaats en stijgt de ploeg van trainer Rogier Meijer naar de twaalfde stek op de ranglijst.