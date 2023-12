Nick Olij weet binnen één seconde welke speler van Ajax op hem de beste indruk maakt

Jorrel Hato heeft zaterdagavond een hele goede indruk gemaakt op Sparta-doelman . Dat geeft de keeper van de Spartanen aan in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. De 28-jarige doelman is onder de indruk van zijn dominantie in het veld.

Aad de Mos, net als Olij te gast bij Goedemorgen Eredivisie, stelt Olij in de uitzending de vraag welke Ajacied hij zaterdagavond in het duel tussen de Amsterdammers en Sparta de beste indruk vond maken. De Spartaan had zijn antwoord snel klaar staan: "Jorrel Hato. Als ik gisteren in de bus de wedstrijd zit na te bespreken, dan kom je wel tot de conclusie dat er een aantal spelers binnen Ajax heel erg goed zijn. Maar voor mij springt Hato eruit, hoe dominant hij is op deze leeftijd is in zijn manier van spelen", geeft Olij aan.

Hans Kraay junior is net als de Sparta-goalie onder de indruk van de manier van spelen van Hato. De verslaggever van ESPN vindt de centrumverdediger spelen als een voetballer die tien jaar ouder is dan dat hij nu daadwerkelijk is: "Die speelt als een routinier, dat is ongelooflijk knap", besluit Kraay.