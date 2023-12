Nijhuis geeft duidelijkheid over 'rugby actie' van Hartman: 'Dat is echt onzin hoor!'

Bas Nijhuis is van mening dat Feyenoord-verdediger een gele kaart had kunnen krijgen voor zijn overtreding op , maar niet meer dan dat. De scheidsrechter zag een aantal mensen langskomen die het een directe rode kaart voor de verdediger vonden, maar daar is hij het totaal niet mee eens.

"Ik hoorde ook dat een aantal mensen hadden gezegd: hij had rood moeten krijgen! Maar dat is echt onzin", legt Nijhuis uit. Geel is echt het maximale voor deze actie", is de Twentse arbiter van mening in het programma Vandaag Inside. René van der Gijp haakt vervolgens in op Nijhuis dat het wel om een bizarre actie gaat van de linksback. De analist begreep totaal niet waarom Hartman op deze plek op het veld zo'n overtreding maakte.

"Dit is onbesuisd zeg, het is bijna een rugby-actie", begint Van der Gijp als hij de beelden van de overtreding van de 22-jarige bekijkt: "Er zijn veel blinde backs. Die doen dit, terwijl als jij de bal doorkopt weet je ook niet naar wie. Hetzelfde als met die overtreding die in het verleden op Van Dijk werd gemaakt door die keeper (Jordan Pickford, red,), dan kan je beter springen", besluit Van der Gijp.