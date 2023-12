Uitgerekend Madueke grijpt hoofdrol bij Chelsea en voorkomt nieuw puntenverlies

Chelsea is er woensdagavond met hangen en wurgen in geslaagd om de zure nasmaak van de nederlaag bij Wolverhampton Wanderers van zich af te spelen. Drie dagen na de 2-1 verliespartij won de formatie van coach Mauricio Pochettino met dezelfde cijfers van Crystal Palace. Daar had het wel een strafschop voor nodig. Uitgerekend schoot het dolende Chelsea vanaf de stip naar drie belangrijke punten.

Of Ronald Koeman woensdagavond nou wel of niet naar de ontmoeting tussen Chelsea en Crystal Palace heeft gekeken, hij had er in ieder geval een goede reden voor. De bondscoach van het Nederlands elftal haalde Ian Maatsen dit jaar al een aantal keer bij zijn selectie en de vleugelspeler mocht tegen Crystal Palace voor het eerst dit seizoen beginnen in een competitiewedstrijd. Maatsen had het vertrouwen van Pochettino al vroeg kunnen terugbetalen. De Nederlander had na een uitstekende individuele actie en steekpass van Mykhalyo Mudryk de 1-0 op zijn schoen, maar kreeg de bal niet in het net.

Gelukkig voor Chelsea en Maatsen was het niet lang na diens kans wél raak. Een goede aanval belandde uiteindelijk voor de voeten van Mudryk, die met zijn derde competitietreffer van het seizoen de score opende. De thuisploeg bekroonde een goede start dus met een vroege openingstreffer en kreeg via Christopher Nkunku de kans om de score te verdubbelen. De grote zomeraankoop maakte afgelopen zondag op bezoek bij Wolverhampton Wanderers zijn eerste competitieminuten sinds zijn komst en was meteen trefzeker, maar tegen Crystal Palace lukte het hem niet om te scoren.

Chelsea liet na om de 2-0 te maken en dat kwam de ploeg van Pochettino duur te staan. Crystal Palace had in de eerste helft weinig laten zien, maar kwam in de blessuretijd langszij. Een nieuwe domper dus voor Chelsea, dat zich zo graag wil revancheren voor het dramatische afgelopen seizoen maar ook in de huidige jaargang weinig potten kan breken. The Blues hebben opvallend veel kansen nodig om tot scoren te komen en dat leek hen woensdagavond wederom op te breken. Zo had Nicolas Jackson de 2-1 op de schoen, maar verdween zijn stiftje net naast het doel. Even later leek Jackson Chelsea alsnog op voorsprong te brengen. Na een VAR-check ging dat feestje echter niet door: buitenspel.

Zo leek Chelsea voor de vierde keer in vijf wedstrijden averij op te lopen, maar daar stak uitgerekend Madueke een stokje voor. De aanvaller maakte begin dit kalenderjaar voor 35 miljoen euro de overstap van PSV naar Chelsea, maar is er vooralsnog niet in geslaagd aan de hoge verwachtingen te voldoen. Madueke maakte afgelopen zondag bij Wolverhampton Wanderers zijn rentree na drie wedstrijden te hebben gemist wegens een blessure en kwam tegen Crystal Palace opnieuw binnen de lijnen. Hij maakte een gretige indruk en versierde vlak voor tijd een strafschop. De scheidsrechter floot in eerste instantie niet voor een overtreding, maar wees na ingrijpen van de VAR alsnog naar de stip. Madueke ging achter de bal staan en schoot beheerst de 2-1 tegen de touwen.

Brentford - Wolverhampton Wanderers 1-4

Wolverhampton Wanderers heeft de 2-1 overwinning op Chelsea een goed vervolg gegeven. Het elftal van trainer Gary O’Neil was woensdagavond een maatje te groot voor Brentford. De thuisploeg, waar Mark Flekken een basisplaats had, keek al binnen een kwartier tegen een 0-2 achterstand aan. Mario Lemina opende na dertien minuten de score en binnen een minuut maakte Hee-Chan Hwang er 0-2 van. Een grote nederlaag voor Brentford en Flekken leek in de maak, maar Yoane Wissa bracht de thuisploeg drie minuten na de 0-2 terug in de wedstrijd. Een goed resultaat zat er desondanks niet in voor Brentford. Hwang bepaalde nog in de eerste helft met zijn tweede van de avond de ruststand op 1-3. Jean Ricner-Bellegarde prikte er diep in de tweede helft nog eentje bij: 1-4.