Noni Madueke lijkt Chelsea alweer te verlaten ondanks contract tot 2030

lijkt na één jaar alweer afscheid te gaan nemen van Chelsea. De aanvaller, die voor een bedrag van ongeveer 35 miljoen euro overkwam van PSV, is geflopt bij de Engelse grootmacht en kan in de winter wellicht vertrekken. De aanvaller is in beeld bij Besiktas.

Dat melden diverse Engelse en Turkse media althans. De Turkse club zou Madueke graag over willen nemen van The Blues, maar zal daarvoor wel een geldbedrag moeten betalen. De vleugelspeler ligt namelijk nog tot de zomer van 2030 vast bij Chelsea. Toch is een transfer realistischer dan gedacht.

Voorzitter Hasan Arat van Besiktas kondigde afgelopen week aan dat de club uit Istanbul gaat samenwerken met Al-Nassr, Paris Saint-Germain en ook Chelsea. Volgens verschillende media vergroot dit besluit de kansen op een transfer van Madueke naar Besiktas.

Madueke mocht dit seizoen pas één keer in de basis starten bij Chelsea. Voor de rest moet de linkspoot het doen met invalbeurten. De Engelsman kwam vorige transferzomer voor een bedrag van ongeveer 35 miljoen euro over van PSV, waar hij te boek stond als een van de grootste talenten. Voor de Eindhovense hoofdmacht scoorde Madueke twintig keer.