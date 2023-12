Ongelooflijke penalty in Eredivisie Vrouwen: microfoons pikken gescheld van trainer Linda Helbling op

De vrouwen van Fortuna Sittard waren zondagmiddag veel te sterk voor FC Utrecht (0-6), maar op het laatste doelpunt viel wel wat aan te merken. Jarne Teulings van Fortuna Sittard kreeg een zeer goedkope strafschop, die werd benut door Eredivisie-topscorer Tessa Wullaert.

Er was licht contact in het strafschopgebied tussen Marthe Munsterman en Teulings, maar van een overtreding leek geen sprake. Toch floot de scheidsrechter voor een strafschop. Dat was de tweede voor Fortuna in de wedstrijd. “Het is echt ongelooflijk. Munsterman doet het niet heel handig, maar nee, dit is geen strafschop”, zei commentator Mark van Rijswijk van ESPN bij het zien van de beelden.

Op tv was te horen dat het ongeloof bij Utrecht groot is. Trainer Linda Helbling van FC Utrecht riep bijvoorbeeld: “Ze glijdt uit! Je (…) hier toch verdomme niet voor niks, of wel? Je ziet het toch?!” Daarna riep ze: “Hey scheids, hey scheids!” Helbling vond dat de vierde official de scheidsrechter tot de orde had moeten roepen.

Een man, mogelijk de vierde official, antwoordde: “Rustig aan, mevrouw, niet doen.” Helbling reageerde: “Niet doen?! Flikker toch op, je ziet het toch?! Scheidsrechter, hij ziet het gewoon! De vierde man ziet het gewoon! Jullie zijn toch een team? Flikker toch op man. Hij staat hier gewoon naast me en weet dat het zo is.”