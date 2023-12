Onvergetelijke avond voor Nederland: verslaggevers worden helemaal gek op de radio

De Oranje Leeuwinnen hebben een avond achter de rug die ze ongetwijfeld niet snel zullen vergeten. Het had er lang alle schijn van dat de formatie van bondscoach Andries Jonker zich niet zou gaan plaatsen voor de finaleronde van de Nations League, maar dankzij een knotsgekke ontknoping is het er alsnog met de groepswinst vandoor gegaan. De wedstrijd tegen België herbeleven doe je natuurlijk met het commentaar van NPO Radio 1.

Het Nederlands elftal had dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen België een overwinning nodig en het liefst eentje met duidelijke cijfers. Bij aanvang van de wedstrijden op de laatste speeldag van de groepsfase van de Nations League stond het in punten gelijk met Engeland, maar was het doelsaldo net wat beter. Dat voordeel verscheen echter als sneeuw voor de zon. Oranje ging met slechts een 1-0 voorsprong rusten, terwijl het Engeland van Sarina Wiegman in Schotland met een 0-4 voorsprong aan de tweede helft begon.

De Engelsen kwamen in die tweede helft snel 0-5, maar stopten gelukkig voor Oranje vervolgens met scoren. De ploeg van Jonker had de score inmiddels op 2-0 gebracht, maar had er nog een paar nodig om boven Engeland te eindigen. Dat leek lang niet te gaan lukken. Damaris Egurrola bracht de Leeuwinnen in de eerste minuut van de blessuretijd weliswaar op 3-0, maar uit Schotland kwam razendsnel het nieuws binnen dat Engeland op 0-6 was gekomen. Daardoor leek de avond alsnog in mineur te eindigen voor Oranje, ware het niet dat Egurrola de eindstand met haar tweede van de avond op 4-0 bepaalde. Dat bleek uiteindelijk voldoende voor de groepswinst.