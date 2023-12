Oranje-international heeft het moeilijk bij Feyenoord: ‘Zit niet in zijn beste fase’

Feyenoord beleefde een week om snel te vergeten en dat geldt vooral voor . De verdediger maakte in de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid in de Champions League een ongelukkig eigen doelpunt en leed zondagmiddag in de kraker tegen PSV in de aanloop naar de openingstreffer van Ismael Saibari heel slordig balverlies. Van Hanegem ziet dat de Oranje-international niet in de ‘beste fase’ van zijn loopbaan zit.

Geertruida ontwikkelt zich de laatste jaren stormachtig en was in het afgelopen seizoen een van de belangrijkste krachten in de succesploeg van trainer Arne Slot. De verdediger speelde zich met zijn sterke prestaties bij Feyenoord in de kijker van het Nederlands elftal. Ronald Koeman is een fan van Geertruida. Als laatstgenoemde fit is, dan kan hij normaal gespreken rekenen op een basisplaats in Oranje. Maar bij de nationale ploeg is Geertruida er nog niet in geslaagd het niveau te halen dat hij normaal gesproken bij Feyenoord haalt. Zo werd hij in oktober in de uitwedstrijd tegen Griekenland na een zeer moeizame eerste helft in de rust al gewisseld.

Ook bij Feyenoord is het de afgelopen weken niet meer zo overtuigend wat Geertruida laat zien. Dat werd in de voorbije week extra zichtbaar. Wat begon met een eigen doelpunt tegen Atlético Madrid, eindigde met een mislukte actie tegen PSV waaruit uiteindelijk de 0-1 van Saibari volgde. “Ze maken in De Kuip wel erg kinderlijke fouten”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Twee eigen doelpunten tegen Atlético Madrid, dat verzin je bijna niet. Geertruida zit niet in zijn beste fase van zijn loopbaan. Hoe hij nu weer de eerste treffer van PSV inleidde, dat zag er slecht uit. Maar eigenlijk was het overal net niet bij Feyenoord. Hartman gaat er zo onbesuisd in dat hij niet alleen Teze uitschakelt, maar ook zichzelf.”

Van Hanegem is ook kritisch op Luka Ivanusec. De Kroatische vleugelaanvaller werd afgelopen zomer met hoge verwachtingen overgenomen van Dinamo Zagreb en kende weliswaar een goede start in Rotterdam, maar na zijn blessure slaagt hij er niet meer in het verschil te maken. “Ivanusec heeft één goede wedstrijd gespeeld voor Feyenoord en dat was maanden terug”, stelt Van Hanegem, die ook een andere zomeraankoop het niet zag waarmaken tegen PSV. “De mensen schreeuwden moord en brand dat Zerrouki niet speelde tegen Atlético Madrid, maar als je echt denkt dat hij het verschil had gemaakt tegenover Griezmann dan heb je er weinig kijk op. Ook Zerrouki was niet best tegen PSV.”

De felicitaties gaan nog net niet naar Eindhoven, maar Van Hanegem gelooft wel dat de titelstrijd in de Eredivisie al is beslist. “PSV gaat landskampioen worden, Feyenoord blijft heus AZ wel voor. In december weten we eigenlijk alles al”, besluit De Kromme. Het verschil tussen Feyenoord en AZ is op dit moment twee punten in het Rotterdamse voordeel. De Alkmaarders krijgen woensdag een kans om over de regerend landskampioen heen te gaan, maar dan moeten ze wel in een paar minuten een 1-2 achterstand goed maken tegen N.E.C.